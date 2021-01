Zo genoot Den Haag gisteren van de sneeuw

Jeannette Vink ging het barre weer zonder blikken of blozen tegemoet. ,,Heerlijk hardgelopen in de buurt van Nootdorp”, vertelt ze.

Ize van der Ven (2) zag voor het eerst van haar leven sneeuw. ,,Dit was dan ook haar eerste échte sneeuwpop”, vertelt vader Bart van der Ven trots.

Miranda van Lobenstein is bijna onherkenbaar op deze foto. ,,Sneeuwselfie in Den Haag”, luidt het onderschrift van haar foto.

Ondanks dat de sneeuwpret van korte duur was, hebben de kinderen van Tabitha Edelenbos met volle teugen genoten. ,,Ondanks dat er niet veel sneeuw lag, hebben we toch een leuke sneeuwpop kunnen maken!”

Ook de geitjes in de achtertuin van Leonie van Rooijen hebben een wit pak te pakken.

Claudia Zuidgeest moet bevroren vingers hebben gehad bij het nemen van deze sneeuwfoto in het Staelduinse bos. ,,Lekker genieten van een boswandeling in de sneeuw”, vertelt ze erbij.

Hij is er op gebouwd en dat kun je wel zien: deze Schotse Hooglander in het Westduinpark in Den Haag geniet stilletjes van het neerdwarrelende sneeuw.