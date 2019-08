Zo Grieks als Grieks kan zijn, maar dan toch héél anders

Rollebol­lend over straat om zwerfvuil: Groep de Mos veegt 'eigen probleem' graag naar GroenLinks

Hagenaars via een petitie oproepen om wat te doen aan de rotzooi rond afvalcontainers is zo gek nog niet. Maar wel als je dat als raadslid doet van een partij die zelf in het stadsbestuur zit, en waarvan de politieke leider zelfs als wethouder verantwoordelijk is voor het zwerfvuilprobleem. Alleen was de noodkreet van Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn niet gericht aan wethouder Richard de Mos, maar aan diens collega Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.