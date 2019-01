Zo groeide het vreugdevuur in Scheveningen: Gaaf of gekkenwerk?

Wie houdt er niet van een mooie fik? Een beetje vuur is intimiderend, maar ook aantrekkelijk.Van een wilde schoonheid, zou je kunnen zeggen. Vandaar dat we met z’n allen genoten van de jaarlijkse vreugdevuren op het strand van Scheveningen. Ook toen de palletberg, editie na editie, groter, hoger en gevaarlijker werd. En tegelijkertijd de organisatie van het oudejaarsfestijn almaar omvangrijker en ingewikkelder werd.

Kijk de foto’s van de Scheveningse fotograaf Dick Teske er maar op na. De oudere beelden zijn, in het perspectief van heden, bijna aandoenlijk te noemen. De houtstapel op het strand lijkt in 2009 niet hoger dan een meter of vijftien. De houten pallets worden in 2010 nog met een bestelbusje afgeleverd en via een geïmproviseerd trappetje stuk voor stuk naar boven gesleept. Hekken zijn nergens te zien.

Nee, dan de beelden van latere jaren. Op de foto’s duiken eerst bouwliften op en daarna zelfs professionele ‘verreikers’. Zonder het grote materieel kan de immense palletberg op het Scheveningse strand niet eens meer voltooid worden.

Bekijk hier de groei van het vreugdevuur van Scheveningen door de jaren heen. Tekst gaat verder onder de slideshow.

Zwaarbeladen

Ook de sponsors doen ook hun intrede, met spandoeken op de stapel. Het hout wordt dan allang niet meer per bestelbusje afgeleverd, maar door steeds grotere vrachtwagens. Of beter: met meerdere vrachtwagens tegelijk, en uiteindelijk door een lange colonne zwaarbeladen vrachtwagens. Niet onbelangrijk ook: het Scheveningse vreugdevuur verhuist in de loop der jaren dichter en dichter naar de rand van het strand en de bebouwing daarachter.

Ja, we stonden er bij en keken ernaar. En bijna niemand die zich afvroeg: is dit geen gekkenwerk? Al was het maar omdat de vrolijk springende stapelaars boven op het equivalent van een torenflat van elf verdiepingen (2017) ook naar beneden hadden kunnen kukelen. Of omdat er al eerder na oud en nieuw signalen waren over een vonkenregen die geen schade veroorzaakte, vooral omdat de wind gunstig stond.

Superberg

Gelukkig ontsnapte Scheveningen-Dorp de afgelopen jaarwisseling aan een ramp. ‘Een klein wonder’ noemden lokale politici het. En dat gevoel kun je ook haast afscheppen van de laatste foto die Teske van de vuurstapel maakte: Op de achtergrond zien we de bebouwing aan zee; de woonflats vallen in het niet bij de superberg van pallets.

De vraag is of de Scheveningse fotograaf op de grens van 2019 en 2020 opnieuw zijn jaarlijkse foto’s van de vuurstapels kan maken. Ook zijn lot ligt wat dat betreft in handen van de Onderzoeksraad en de lokale politiek.