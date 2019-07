Zo groots gaat Den Haag 75 jaar vrijheid vieren

Den Haag pakt volgend jaar fors uit met allerlei evenementen en herdenkingen, om de 75 jaar die we inmiddels in vrijheid leven te vieren. Den Haag is op 5 mei ook de plek voor de start van de Nationale Viering van de bevrijding.

De driekwart eeuw vrijheid die we genieten sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is geen vanzelfsprekendheid. Daar moeten we bewust mee omgaan is het idee achter de activiteiten tijdens het speciale herdenkingsjaar, waarvoor vanmiddag de aftrap is gegeven.

Kijk naar elkaar om en zie wat ons met elkaar verbindt, níet wat ons anders maakt. Dat is één van de twee belangrijkste punten bij de viering. Het andere is jongeren er bewust van maken dat de vrijheid iets is om te vieren.

Volledig scherm Justin Verkijk (links) en Rogier Heimgartner renden vorig jaar de Madurodam marathon. © Frank Jansen

Justin Verkijk

Om jongeren bij de viering te betrekken is radio-dj Justin Verkijk (33) van Den Haag FM en Omroep West benoemd tot Haagse vrijheidsambassadeur. Hij wordt gezien als de perfecte persoon om het Haagse vrijheidsgevoel, namelijk dat iedereen mag zijn wie hij of zij wil, onder de aandacht te brengen. Verkijk gaat zelf op zoek naar collega-ambassadeurs.

,,Als radio-dj, video-host, presentator en spreekstalmeester bij verschillende festivals in de stad heeft hij een groot bereik onder jongeren”, zegt een woordvoerder van de gemeente over de keuze voor Verkijk. De dj zelf typeert zich als ‘de grootste mond van Den Haag, die mensen graag wakker schreeuwt’.

Er is een groot aantal herdenkingen en ook zijn er volgend jaar de Invictus Games The Hague 2020 - de internationale Spelen voor gewonde veteranen in het Zuiderpark in mei. Maar Hagenaars en organisatoren kunnen ook zelf met ideeën komen. Op de nieuw gelanceerde website 75jaarvrijheiddenhaag.nl wordt zichtbaar welke activiteiten in het kader van de viering worden georganiseerd, of die een link hebben met het thema.

Quote Den Haag barst van de talentvol­le en creatieve mensen en ik roep iedereen op er met elkaar een mooi en zinvol jaar van te maken Burgemeester Krikke

Ideeën

Een groot aantal organisaties is al bezig ideeën te verzamelen voor de viering. Belangrijke mensen daarbij zijn Ties Brink (burgemeester van Madurodam), Robert-Jan Rueb van het Bevrijdingsfestival, Michel Glaser van de Stichting Haags Joods Monument en de uit Syrië gevluchte journalist Salwa Zaher.

,,Den Haag barst van de talentvolle en creatieve mensen en ik roep iedereen op er met elkaar een mooi en zinvol jaar van te maken”, zegt burgemeester Pauline Krikke. ,,Om samen te vieren wat even belangrijk is als zuurstof en voedsel: vrijheid. Ver weg, maar ook minder ver weg en zelfs in Europa zien we autoritaire en nationalistische krachten aan invloed winnen. Krachten die de rechten van minderheden met voeten treden en die lak hebben aan internationale verdragen. Het is een ontwikkeling die haaks staat op waar wij in Den Haag voor staan.”

De belangrijkste herdenkingen volgend jaar op een rijtje. Op 20 maart het bombardement van Bezuidenhout.

Op 4 mei: de Nationale Kinderherdenking Madurodam.

Op 4 mei herdenkingen voor 25-plussers.

Op 5 mei de Nationale Herdenking en viering bevrijding Zuid-Holland. Tevens de 5 mei-lezing.

Op 8 mei de herdenking van de bevrijding van Den Haag.

Van 9 tot en met 16 mei de Invictus Games in het Zuiderpark.

Op 27 juni de Veteranendag.

Op 15 augustus de Nationale Indië Herdenking.

Op 24 oktober het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties.