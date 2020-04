Zo had de drive-inbioscoop op het Malieveld eruit moeten zien

VideoHet moest een zwier aan de stad geven, aandacht voor wat moois in tijden van corona teweegbrengen en Hagenaars op veilige afstand van elkaar weer wat laten voelen en beleven. Maar het plan van evenementenorganisator Joris Hentenaar om een drive-inbioscoop op het Malieveld te organiseren, is door de gemeente afgekeurd. ,,Het had zo mooi kunnen zijn voor Den Haag. Maar ik geef het nog niet op.”

Gemeente Den Haag wijkt voor het plan van evenementenorganisator Joris Hentenaar niet af van de noodverordening. ,,We kunnen wel met z’n allen in de auto naar de meubelboulevards, maar een drive-in bioscoop op het Malieveld mag niet. Het had zoiets moois kunnen zijn, maar de gemeente houdt voet bij stuk.”

Hentenaar gelooft nog steeds in het concept. ,,Een auto is als een kooi van Faraday, je kunt veilig afgesloten en op veilige afstand van elkaar toch met elkaar zijn op het Malieveld. De reden waarom het werd afgekeurd snap ik deels wel, maar ik heb wel het idee dat de gemeente de maatwerkcomponent over het hoofd ziet. Je kunt echt wel een evenement organiseren waarbij er geen gevaar is om bij elkaar in de buurt te komen. Het plan is gewoon in één keer afgekeurd. Zonde is het.”

Quote Juist het psychische aspect, om af en toe als gezond mens toch te leven en te voelen, even weer wat mee te maken, is ook echt belangrijk. Dat geeft mensen hoop Joris Hentenaar, Evenementenorganisator

Hij had al over de kleinste details nagedacht. ,,De rijrichting was al uitgestippeld, bezoekers die naar de wc zouden moeten hadden een vlaggetje op hun dak kunnen plaatsen zodat ze met een begeleider naar het toilet zouden kunnen en om het pas ingezaaide gras te ontzien hadden rijplaten kunnen worden neergelegd.”

Overtuigen

Hoewel hij de gemeente probeerde te overtuigen, mochten Hentenaars inspanningen niet baten. ,,Ik liet ze een filmpje zien van een drive-in rouwcentrum in Nieuw Vennep. Mensen kunnen met de auto een evenementenhal in om naar een kist te kijken. Daar kan het wel op een veel kleiner oppervlak, waarom hier niet, vroeg ik ze. Het antwoord van de gemeente was dat er een uitzondering werd gemaakt voor nabestaanden om afscheid te nemen. Dat begrijp ik allemaal wel, maar juist het psychische aspect, om af en toe als gezond mens toch te leven en te voelen, even weer wat mee te maken, is ook echt belangrijk. Dat geeft mensen hoop. De drive-in zou dan een ventielfunctie kunnen hebben.”

Toch heeft Hentanaar het plan voor de drive-inbioscoop nog niet heeft opgegeven. ,,Het moet gewoon kunnen. Voor ondernemers die het nu zwaar hebben is dit een uitkomst. Zo kunnen ze deze zomer aan de slag: het zou hen echt helpen.” Intussen is Hentenaar al bezig met zijn volgende project. ,,Ik ben wat digitale foto’s van werken uit het Kunstmuseum Den Haag aan het photoshoppen in schappen van de Hornbach. Daar mogen bezoekers nog wel komen”, grapt hij.