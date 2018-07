Zó help je je planten deze tropische zomer door

Het zonnetje schijnt, het gras is geel en de mussen vallen van het dak. De zomer is in volle gang en dat blijkt niet voor al het leven op aarde even fijn. Planten binnen en buiten de deur hebben het bijvoorbeeld zwaar te verduren , maar gelukkig heeft Duurzaam Den Haag de oplossing .

De organisatie geeft vandaag een serie tips voor Hagenaars met groene vingers: van dubbele bodems in potten tot geavanceerde gieter-technieken.

1. Genoeg water

Tijdens de zwoelste zomerdagen is het natuurlijk belangrijk dat jij, maar ook je planten genoeg te drinken hebben. Potplanten hebben baat bij meerdere gietbeurten per dag. Het beste is om deze 's ochtends vroeg of 's avonds laat uit te voeren.

2. Verzamelen!

Zet je planten eens lekker dicht bij elkaar. Zo blijft de luchtvochtigheid rondom de planten hoog. Let er wel op dat je ze in de schaduw zet, zelfs als het om zonplanten gaat. Een koele ruimte, zoals de badkamer, is hier het meest geschikt voor.

3. Natte shirts

Met deze geavanceerde (maar simpel te maken) buffersystemen hoef je nooit meer bang te zijn dat je planten uitdrogen. Door middel van een fles of een nat t-shirt creëer je een systeem waarmee het water direct onder de grond wordt aangebracht. Hierdoor wordt het water beter vastgehouden!

4. Compost

Het klinkt misschien niet 'sexy', maar compost kan een hoop doen voor een bloeiende tuin, vooral in droge tijden. Het voedt je plant en zorgt er bovendien voor dat water beter wordt vastgehouden. Ga eens langs bij je tuincentrum, bloemenzaak of supermarkt, of bouw een compostbak met wormen en aanschouw het wonder zelf.