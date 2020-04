Zo houd je je kapsel bij in deze coronacrisis

Martin Willems (60) is al vanaf zijn achttiende kapper en begon in 1988 zijn kapperszaak ‘Martin Willems Hair Art’ aan de Bankastraat in Den Haag. Daarnaast heeft hij de afgelopen decennia het haar gedaan voor mensen in televisieprogramma's en fotoshoots voor bladen. Door dat werk zijn bekende Nederlanders vaste prik in zijn zaak. Maar die beroemdheden hebben nu een probleem. ,,Sandra Schuurhof (Hart van Nederland) is een vaste klant van mij. Ze vroeg wat ze nou met haar pony moest. Of ik haar nog even kon knippen, maar nee is nee voor al mijn klanten.”