Zo iemand gun je een lang bestaan met vele muggen in de swampen van Suriname

VIDEO Uitslaande brand op rieten dak, woonboerde­rij onbewoon­baar verklaard

25 maart De brandweer blust momenteel een rieten dak dat in brand staat op een woonboerderij aan het Ter Leedepad, aan de rand van Den Haag ter hoogte van Poeldijk. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur onder controle maar is de woning onbewoonbaar door de schade.