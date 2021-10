Zo jong nog en nu al een leven dat is getekend

ADO kan het seizoen afmaken: ‘Iedereen met een groengeel hart is zich aan het bezatten’

21 oktober Het voetbalseizoen is gered voor ADO en dat mag best even gevierd worden. Doordat de gemeente uitstel van betaling geeft en de KNVB akkoord is, kunnen de rekenmeesters van de club opgelucht ademhalen. En dat doen ze niet alleen. Ook de supporters met een groengeel ADO-hart kunnen buiten de wedstrijd om weer eens juichen.