Zo kan je deze zomer goedkoop een plekje reserveren voor een bezoek aan Scheveningen

23 juli ’Onze eeuwige steunpilaar. Jouw dood heeft een aardbeving teweeggebracht. Dit geweld was een aanslag in het hart van de ggz.’ Collega’s van de doodgeschoten beveiliger Martin den Dekker (53) van Parnassia hebben zojuist tijdens een indringende herdenking bij de ggz-instelling mooie en verdrietige woorden gesproken over hun moedige, altijd opgewekte collega. Tijdens de bijeenkomst bleken tevens de grote zorgen of Parnassia wel voldoende beveiligd is.