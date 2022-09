Zo kan je gratis naar Oktoberfest

Na Haagse formatie­cri­sis lijkt akkoord plotseling tóch dicht­bij

De formatie van het nieuwe Haagse stadsbestuur dreigde een half jaar na de verkiezingen voor de derde keer stuk te lopen, maar aan het einde van de middag lijkt er nu toch een akkoord in zicht te zijn. De crisis over lastenverzwaring of -verlichting is daarmee bezworen.

