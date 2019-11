Zo kan je kijken of de asielkat bij jouw kleur bank past

Bruce gebruikte voor een succesvolle proef poes Vivian, die hij filmde terwijl ze op een groen laken aan het spelen was, dat hij in de opvang heeft gespannen. Twee bouwlampen zorgden voor voldoende licht. ,,Dat ging met vallen en opstaan. Ik had bijvoorbeeld mijn camera klaargezet op een trommeltje dat de juiste hoogte had. Vivian wist echter dat daar de kattenbrokjes in zaten, kwam niet meer voor de camera, maar bleef de trommel kopjes geven. Maar het is gelukt!”



Het groene laken wordt in tv-studio’s al decennia gebruikt. Door de kleur weg te filteren, kan er op de groene achtergrond iets anders geprojecteerd worden, bijvoorbeeld een weerkaart, terwijl je de presentator blijft zien.