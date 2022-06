Zo kun je snel een nieuwe taal leren: ‘Spreek Frans tegen je kat’

met video Ineens stonden twee mannen in slaapkamer van ouder echtpaar: ‘Dacht dat mijn laatste uur had geslagen’

Als een vrouw wakker wordt na een dutje staan er opeens twee mannen in haar slaapkamer. Ze mishandelen haar, binden haar vast met ducttape en spuiten ‘heel venijnig spul’ in haar gezicht waardoor ze even geen adem meer kan halen. Vervolgens wordt haar man, die tv keek in een andere kamer, ook mishandeld en vastgebonden. De vrouw vreesde voor haar leven. ,,Ik dacht dat mijn laatste uur had geslagen.”

21 juni