Zó mag je na 1 juni weer naar binnen bij Kunstmuseum Den Haag en Museum Voorlinden

Neergescho­ten Hagenaar (34) die met hakbijl twee mensen aanviel ligt zwaarge­wond in ziekenhuis

29 mei De 34-jarige Hagenaar die gisteravond twee mensen verwondde met een hakbijl in de Neptunusstraat in Scheveningen ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat hij werd neergeschoten door agenten. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) zojuist.