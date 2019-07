Zo moet Den Haag de energietransitie aanpakken (volgens Limburg en Duitsland)

In Keulen werd een kijkje genomen bij burgercoöperatie Energiegewinner. Wat begon als burgerinitiatief, groeide in een paar jaar uit tot een bedrijf met bijna duizend leden dat geheel zelfstandig energie opwekt en zelfs verkoopt. Wie mee wil doen, koopt een aandeel óf een zonnepaneel en laat dat op het eigen dak of dat van de buren leggen. ,,In Duitsland kunnen coöperaties worden erkend als energiebedrijf”, zegt Pieter Grinwis van de Haagse CU/SGP na afloop van het bezoek. ,,Zo’n bedrijf komt in aanmerking voor subsidies. Het mag bovendien zonnepanelen op daken leggen en energie verkopen. In Nederland is dit vanwege strenge regels bijna onmogelijk. Gek: als Eneco investeert in groene enerie krijgt het wel subsidie, wil een coöperatie met ambitieuze bewoners dit, lukt het niet. Duurzame coöperaties in de Haagse regio zouden juridisch veel meer ruimte moeten krijgen.