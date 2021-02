Zo’n kleine 2000 vaccinaties moeten ingehaald na sneeuwsluiting locaties

van wieg tot graf Thomas (64) was een flamboyan­te Wassenaar­se Noorman met een poolvos om de schouders

8 februari Hij was een flamboyante diplomaat uit het land van sneeuw en ijs die met zijn fortuin en mensenliefde in Wassenaar veel voor de gehandicapten en ouderen betekende. Op recepties verscheen hij met een poolvos om de schouders; bij de supermarkt betaalde hij vaak voor iemand die minder te besteden had. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Thomas Friis-Konst (18 maart 1956 - 3 december 2020).