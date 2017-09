Zo’n zestig oplichtingszaken achtervolgen ex-verslaafde

Heel prettig verliep het leven van Mitchell B. (28) niet. Gokverslaafd, drugsverslaafd en met een flinke schuld bij een ongeduldige dealer, begon hij hem in 2015 flink te knijpen. Voor wat volgde, stond hij gisteren (opnieuw) voor de rechtbank: De jonge Hagenaar zou gestolen goederen hebben verkocht, zich verzet hebben tegen zijn arrestatie en agenten een serie pittige beledingen naar het hoofd hebben geslingerd. Er was meer. Zo had de verdachte na een eerdere veroordeling voor internetfraude in 2014 een ingenieuze oplichtingsmethode ontwikkeld. Ruim twintig bezoekers van Marktplaats wist hij tientjes tot honderden euro’s afhandig te maken, zonder zelf al te veel in de gaten te lopen. Tenslotte lagen er ook nog 35 oudere zaakjes (simpelere gevallen van Marktplaats-oplichting) op de plank.

Pilletje

In de rechtszaal was Mitchell de beroerdste niet. Een deel van de waslijst aan verdenkingen bekende hij zonder omwegen. Ja, hij had politieagenten uitgescholden, al kon hij zich niet goed herinneren of dat inderdaad met kwalificaties als ‘kankerjoden’ en ‘homo’s’ was. En ja, hij was weggerend: ,,Ik had een pilletje geslikt.’’



Ook nam hij alle verantwoordelijkheid op zich voor de oplichting van de virtuele Marktplaatsbezoekers, al zou hij niet de enige zijn geweest die via zijn adres mensen had belazerd. ,,Ik deed dit om mijn schuld af te betalen. Daarom mochten anderen mijn adres ook gebruiken.’’



Maar van de aanklacht van heling wilde de Hagenaar niets weten. Hij mocht dan ‘op heterdaad’ betrapt zijn met het inladen van gestolen spullen, van de status van die goederen had hij niets afgeweten, bezweerde hij. Sterker, de peperdure zadels en halsters had hij nog gecheckt op de website ‘Stop Heling’.



Dat de potentiële koper van de paardenspullen wel ontdekte dat ze in België gestolen waren, kon hem niet worden aangerekend, meende de advocaat van de verdachte. ,,Die vrouw was een kenner van de paardenwereld, mijn cliënt in het geheel niet.’´



Tegenover de waslijst aan verdenkingen stond gisteren ook een positief rapport. Sinds de verdachte vorig jaar na een kleine zes maanden voorarrest was vrijgelaten om onder meer in behandeling te gaan voor zijn verslavingen, heeft Mitchell B. zijn leven aardig op de rails gekregen, zo constateerde de rechter.