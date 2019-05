Zo overleven Haagse scholieren de examentijd

Je zou het het sportschooleffect kunnen noemen. ,,Als je in je eentje gaat rennen op de loopband, denk je al snel: ik vind het wel welletjes, ik stop ermee'', zegt havo-leerlinge Lusanne Slagter (17). ,,Maar als je anderen dan nog een poosje door ziet rennen, dan lukt het opeens wél om nog vijf minuten door te zetten.‘’



Dat geldt ook voor samen studeren, ervaart de Haagse. Waar ouders en leerkrachten vaak niet in slagen, lukt leeftijdgenoten onderling uitstekend: elkaar aanzetten tot leren. Dat is in de weken voor en tijdens het eindexamen, dat vandaag officieel begint, duidelijk zichtbaar in de studieruimtes van de verschillende bibliotheken in de Haagse binnenstad.



Veruit het populairst is de Centrale Bibliotheek aan het Spui. 550 Studieplekken telt het vijf verdiepingen hoge gebouw en met name de verdieping 2, 4 en 5 (de zogenaamde stilteverdieping, met 210 plekken) zijn geliefd en nu dus razenddruk. ,,Het frappante is: hoe meer mensen er rondlopen, hoe rustiger het vaak is qua geluid'', stelt hoofd Centrale Bibliotheek Jan Reijnders. ,,Dat heeft alles te maken met de sociale controle. Jongeren komen hier om te leren, geklier onderling wordt niet getolereerd en heel snel door leeftijdgenoten de kop ingedrukt.‘’



Op het moment dat de deuren om 10.00 uur 's morgens openen, staan de leerlingen al klaar. Van ruimtegebrek is over het algemeen geen sprake. ,,Het enige nadeel is dat we alleen op de eerste verdieping toiletten hebben.‘’



Koen Rienstra (17) bereidt zich op de vierde verdieping voor op zijn eindexamenop het Dalton Den Haag. Een uurtje of drie is het, wat betekent dat Koen al vier uur in de bieb heeft besteed. ,,Thuis heb ik mijn playstation voorhanden, mijn laptop en andere spullen die me afleiden. Op een of andere manier neem ik hier de stof sneller op.''