Zo raakte iconische Scheveningse flat troosteloze karakter kwijt: ‘Zoiets vind je nergens’

Kerstboom met kluit om volgend jaar gewoon weer opnieuw op te tuigen

De gouden of zilveren ballen weer op zolder, de stal terug in de schuur en de cadeautjes opgeruimd in de kast. Na de kerstdagen is er ieder jaar een hoop op te ruimen, alleen de kerstboom wordt aan straat gezet. Maar met BeterBoompje wordt ook dit onderdeel van de feestdagen wellicht herbruikbaar.

27 november