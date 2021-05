‘Zo snel mogelijk prikken zetten op Haagse Markt en andere markten’

Dat vindt de HSP in de Haagse gemeenteraad. De partij kondigde zondag aan een motie in te dienen om de prikbeurten op markten te organiseren. Fractievoorzitter Fatima Faid in een Tweet: ‘Alles doen wat maar nodig is!’

Lang niet iedereen laat zich vaccineren. Veel mensen in met name kwetsbare wijken maken die keuze volgens artsen op grond van te weinig informatie. Reden voor de GGD Haaglanden, huisartsen en de gemeente Den Haag om te proberen de juiste informatie over nut en veiligheid van het vaccin ook in de kwetsbare wijken over te brengen. Met name onder mensen die niet of moeilijk Nederlands of een andere taal lezen.