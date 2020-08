Zó stil wordt de binnenstad door langer thuiswerken: ‘Het is al maanden angstig stil’

De ambtenaren blijven nog maanden weg uit Den Haag, en we missen ze toch wel

23 mei Ze zijn hét nationale moppermikpunt: ambtenaren. Ze zouden lui zijn, alle plannen van achter hun beeldscherm bedenken en stipt om 17.00 uur de deur uitlopen. Maar nu ze al een week of tien in geen velden of wegen te bekennen zijn, gaat Den Haag ze toch een beetje missen.