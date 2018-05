Zo stond Den Haag twee minuten stil bij de oorlogsslachtoffers

Indrukwekkend was het wel te noemen. Dat vonden de meeste mensen waarschijnlijk ook want na het Wilhelmus klonk luid applaus. Daarna was het Plein weer zoals vanouds: rumoerig en gezellig.



Traditiegetrouw was de voormalige fusilladeplaats Waalsdorpervlakte, in de duinen bij Meijendel, vanavond een van de prominente plekken in het land waar twee minuten stilte in acht werden genomen om slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken.