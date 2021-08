Zo veel studenten, maar zo weinig kamers: ‘Als je nu nog niets hebt, wordt het wel erg lastig’

Wie op de Facebookpagina The Hague Housing, Rooms, Apartments, Sublets kijkt, voelt de wanhoop van internationale studenten die zich al snel in Den Haag moeten vestigen voor hun studie. In 24 uur tijd verschijnen er tientallen oproepen. Allemaal van jongeren - de meesten van hen nog woonachtig in een ander land - die in september aan hun studie beginnen in Den Haag of Leiden. Die kamers liggen duidelijk niet voor het oprapen.