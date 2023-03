Zo verlopen de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen in Den Haag en omliggende gemeenten

Dunea stapt tijdelijk over naar water uit de Lek na vervuiling in de Maas

Drinkwaterbedrijf Dunea neemt de komende dagen geen water meer op uit de Maas vanwege een giftig bestrijdingsmiddel dat in de rivier is gemeten. Volgens een woordvoerder van het bedrijf gaat het om een voorzorgsmaatregel en is er geen risico voor de 1,3 miljoen watergebruikers in Zuid-Holland.