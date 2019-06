Zo vier je de liefde dit weekend bij The Hague Pride

Stadsbe­stuur aan de tand gevoeld om ontbreken sociale woningen in Spuikwar­tier

8:48 Een spervuur aan vragen wordt op het gemeentebestuur afgevuurd over de sociale woningen die toch níet in het Spuikwartier komen. Een lijst van maar liefst 61 vragen is inmiddels ingediend. Een eerder betoog van wethouder Boudewijn Revis tijdens een raadscommissie heeft de twijfels van de fracties van HSP, PvdA en Partij voor de Dieren niet weg kunnen nemen.