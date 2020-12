Zo vieren de sterren uit de regio kerst: Bridget maakt er een feestje van en Georgina viert kerst in stijl

Het was een hectisch jaar voor Bridget Maasland , maar ze concludeert dat ze hoe dan ook een feestje van gaat maken.

Actrice Georgina Verbaan viert kerst helemaal in stijl.

Actrice Anna Drijver heeft haar kersttrui uit de kast getrokken en wenst iedereen een fijne kerst. ,,Bless you and stay healthy.’’

DJ Paul Elstak viert kerst niet in het koude kikkerlandje, maar heeft de zon opgezocht. Hij en zijn gezin brengen de feestdagen door op Curaçao. ,,Ik hoop dat jullie ondanks de maatregelen een fijne kerst tegemoet gaan. Merry Christmas’’, schrijft hij op Instagram.

Sjaak Bral wenst iedereen een ,,waanzinnig mooi 2021‘’, ,,We mogen elkaar niet vasthouden, maar we moeten elkaar ook niet loslaten’’, is zijn boodschap. Hij sluit af met ,,hou je Haags’’.