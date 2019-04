Zo voelt een maansteen van 3,8 miljard jaar oud

Voor het museum voor cultuur en wetenschap Museon is dat echte goud het stukje maansteen dat in december 1972 tijdens de Apollo 17-missie is meegenomen naar de aarde. Het is een van de 740 individuele steen- en grondmonsters die de astronauten op deze maanvlucht hebben meegenomen.



Het exemplaar in het Museon weegt 25 gram, is van een basalttype en heeft de respectabele leeftijd van 3,8 miljard jaar. Het bijzondere is dat de steen in een speciale open container is geplaatst en kan worden aangeraakt. Volgens het Museon zijn er wereldwijd maar tien aanraakbaren stenen.



