Zo worden de eerste iconische gevelkolommen Spuiforum geplaatst

Zuider­strand­the­a­ter is het ‘meest gastvrij’ van de grote steden

20:58 Het Zuiderstrandtheater in Den Haag heeft goud gegrepen bij de ANWB-verkiezing van het ‘Meest gastvrije theater van Nederland’. Het cultuurpodium versloeg het Beatrix Theater in Utrecht en Nieuwe Luxor in Rotterdam in de categorie Grote steden.