Zo worden oorlogslachtoffers herdacht en de vrijheid gevierd in Den Haag en omstreken

Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage organiseert dit jaar geen openbare herdenkingen op 4 mei in Den Haag. ‘Wij verzoeken u de slachtoffers dit jaar thuis te herdenken en niet naar de monumenten te komen’, laat de organisatie weten. Wel zal het bestuur bloemen leggen bij de monumenten. Om toch een gezamenlijke herdenking te realiseren, zendt de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) op 4 mei tussen 18.55 en 20.35 uur live de herdenking uit vanuit de Grote Kerk.

Nationale kinderherdenking Madurodam

Ook de nationale kinderherdenking bij Madurodam wordt in een ander jasje gehesen. Vanuit Madurodam laat de Nationale Kinderherdenking 4 mei kinderen op hun eigen manier herdenken en stilstaan bij onze vrijheid. Net als voorgaande edities gaan kinderen, dit keer op gepaste afstand, in gesprek met oorlogsveteranen. ‘Door hun persoonlijke verhaal te delen, bouwen we aan wederzijdse erkenning en brengen we het belang van leven en vrijheid over op kinderen.’

Ook kunnen kinderen een Vrijheidsbloem met een persoonlijke wens geven. De wensen worden op 5 mei bezorgd bij oorlogsveteranen. Daarnaast zenden ze op 4 mei tussen 19.45 en 20.00 uur, in aanloop van de nationale herdenking een livestream uit.

Nationale Theater

Op 4 mei eert Het Nationale Theater de Nationale Herdenking met verhalen van mensen uit de stad die de oorlog hebben meegemaakt. Zeven Hagenaars vertellen in een online documentaire over wat hen is overkomen, want de herinneringen aan armoe en honger, angst, geweld of eenzaamheid houden niet op als de bezetting voorbij is. ‘Zo hoor je na de twee minuten stilte toch de verhalen van de laatste getuigen, maar dan vanuit huis.’

Op de Waalsdorpervlakte zal tijdens de Dodenherdenking de Bourbonklok luiden. Het monument is niet toegankelijk voor bezoekers.

Tijdens de Nationale herdenking wordt het Vrijheidsvuur ontstoken in Wageningen en daarna naar Den Haag gebracht.

Het bevrijdingsfestival op het Malieveld gaat dit jaar niet door. Dit tot groot verdriet van de organisatie.

Op 5 mei wordt de Bevrijdings Festival Quiz georganiseerd door het Haagse evenementenbureau A-Way Events in navolging van de eerste Haagse Online Pubquiz op Koningsnacht. Met 75 vragen wordt 75 jaar bevrijding gevierd. De ‘pubquiz’ begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Inschrijven kan hier.

Westland Dit jaar zijn er geen gezamenlijke herdenkingsplechtigheden in Westland op 4 mei. Wel zijn de oorlogsmonumenten in De Lier, ’s-Gravenzande, Monster, Naaldwijk en Wateringen en bij het monument op de parochiële begraafplaats in Poeldijk de hele dag toegankelijk voor publiek om te herdenken of bloemen te leggen. Bouke Arends, burgemeester van Westland, houdt op 4 mei een toespraak die te volgen is via de WOS. Wilhelmus Om 19.58 uur zal vanaf de omloop van de Andreaskerk in Kwintsheul, door vier trompettisten van muziek vereniging Gregorius, ‘The Last Post’ gespeeld worden gevolgd door een minuut stilte. Na afloop volgt het Wilhelmus. Op dinsdag 5 mei klinken de carillons op drie plekken in Westland. Ook zal het gemeentehuis aan de Verdilaan rood-wit-blauw kleuren die dag.

Delft

Delft heeft een programma bedacht dat via een livestream te volgen is op de gemeentewebsite. Deze is vanaf 18.00 uur te bekijken. Via de stream wordt een stille tocht door de binnenstad uitgezonden. En na het Wilhelmus zal burgemeester Marja van Bijsterveldt een krans neerleggen en een speech houden bij de Nieuwe Plantage. Ook De Nieuwe Kerk kan in digitale vorm worden bezocht. Vanaf deze plaats speelt een trompettist het taptoe-signaal.

Bij drie herdenkingsplaatsen worden kransen neergelegd.

Zoetermeer De gebruikelijke herdenking in Zoetermeer gaat dit jaar niet door. De gemeente geeft inwoners de mogelijkheid om op 4 mei tussen 12.00 en 19.30 uur zelf bloemen te leggen bij het monument in het Wilhelminapark. Burgemeester Lokker houdt zijn toespraak via een videoboodschap die samen met het 4 mei-gedicht vanaf 12.00 uur te bekijken is via de gemeentewebsite. Floravontuur Promotie Zoetermeer heeft een oplossing voor bedacht om samen de vrijheid te vieren op 5 mei. Zoetermeerders kunnen via facebook gratis meekijken met ‘Bevrijdingsfestival 2020’. Tijdens de livestream worden gedichten en verhalen in het thema ‘vrijheid’ voor gedragen. En ook zal kinderpopster Dirk Scheele om 15.00 uur een live optreden geven met kinderliedjes. Spotify-lijst Ook is er een Spotify-lijst gemaakt met daarin alle artiesten die zouden komen optreden op het bevrijdingsfestival. Deze wordt op 5 mei om 13.00 uur openbaar gemaakt in het Facebookevenement.