Zo wordt het surfdrama op Scheveningen herdacht

Het is 11 mei 2020 als zes zwemmers en surfers besluiten de zee bij Scheveningen in te gaan. Het is guur weer, golven slaan tegen de rotsblokken aan bij de havenhoofden. Door een dikke schuimlaag op het water komt het zestal in de problemen. Hulpdiensten rukken groots uit, zoeken urenlang naar de in problemen geraakte mannen. Uiteindelijk overleeft maar één van hen het.



Het surfdrama dat zich in Scheveningen afspeelde, had grote impact. Op meerdere plekken in de stad zijn er vandaag herdenkingsmomenten. Zoals bij Muzee Scheveningen, waarbij in de voortuin van vandaag tot en met 8 juni foto’s en gedichten worden getoond. Of gisteren, toen de Scheveningse KNRM een oorkonde kreeg als eerbetoon voor hun inzet op die zwarte dag.