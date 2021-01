Zo zag je Scheveningen nog nooit: ‘Het is net of Madurodam tot leven is gekomen’

Al lange tijd droomde dronepiloot en contentmaker Wiebe de Jager ervan om met een van zijn drones over Scheveningen te vliegen en al het moois wat het ‘dorp’ te bieden heeft vast te leggen. Nu de regelgeving rondom dronevliegen is aangepast kon hij eindelijk zijn gang gaan.



,,Tot voor kort was het niet toegestaan om zomaar boven bebouwing te vliegen met drones”, legt hij uit. ,,Daar is op 31 december verandering in gekomen” Op die dag is namelijk de nieuwe Europese regelgeving voor drones in werking getreden. ,,Met zeer lichtgewicht drones mag je ook boven bebouwing vliegen, zolang je de privacy van mensen maar in acht neemt. Dat brengt tal van creatieve mogelijkheden met zich mee voor mediamakers zoals ik.”