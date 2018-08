Zo zag Scheveningen er een eeuw geleden uit

Luchtfoto’s maken boven Nederland. Nu kijkt niemand er meer van op, maar bijna een eeuw geleden was het zeker geen benijdenswaardig klusje. Vliegers van de ‘Luchtvaartafdeeling’ - de voorloper van de Luchtmacht – moesten ervoor opstijgen met een half open vliegtuig. In de snijdende wind stond een van de vliegers dan op om vanachter een enorm toestel op de neus het beste plaatje te schieten. Dat het helse karwei meer dan de moeite waard was, blijkt wel uit de meer dan 2000 historische luchtfoto’s die medewerkers van Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in het archief vonden en nu voor iedereen toegankelijk hebben gemaakt op internet.

Borculo

Het leverde unieke beelden op van bijvoorbeeld het Gelderse Borculo dat in 1925 grotendeels werd verwoest door een tornado. Maar ook van de binnenstad van Rotterdam toen het nog niet was gebombardeerd, of het Utrechtse stadion Galgenwaard dat toen nog midden in de weilanden lag.



,,Het leuke van al deze foto’s is dat je heel veel bekende plaatsen ziet zonder alles wat er de afgelopen honderd jaar is bijgebouwd. Een rondvlucht door de jaren twintig,’’ zegt specialist Beeldcollecties Dirk Janse.



Vorig jaar zette het instituut al 1000 historische foto’s online. Die kwamen uit een collectie met glasnegatieven die al 30 jaar in de archieven lagen te verstoffen. Dat leverde zoveel reacties op dat medewerkers van het historische instituut besloten alle kasten en kaartenbakken om te draaien om te kijken waar mogelijk nog meer materiaal in zat. En met succes dus. Met deze nieuwe beelden is de militaire collectie luchtfoto’s uit de vorige eeuw vrijwel compleet. ,,Misschien dat we af en toe iets vinden, maar het heel veel meer dan wat we nu hebben, zal het niet meer worden.’’