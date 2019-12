Zo zal ik Jules herinneren. Ruwe bolster, gevoelige pit

Vorige week stond Deelder nog op de trap bij zijn uitgeverij De Bezige Bij, voor een staatsieportret dat van alle auteurs wordt gemaakt. Jules was broos, maar Jules was Jules. Strak in de pommade en strak in het pak, onder het motto: It’s better to look good than to feel good. Zijn 75ste verjaardag werd op 24 november nog uitbundig gevierd. Amper een maand later is hij vertrokken naar de eeuwige jazzvelden.