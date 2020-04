Zodra de camera uitstaat, lijkt het fout te gaan met Samantha de Jong alias Barbie

Met drie personen in een auto tijdens de lockdown roept misschien al wat vragen op, maar de roddelpers wist eerder al te melden dat Samantha ‘volkomen lak’ had aan corona-maatregelen. Zo plaatste zij zelf begin april een foto op Instagram waarop zij, met de gezichten tegen elkaar aan, poseert naast een ‘hele lieve fan die helemaal uit Nijmegen’ was overgekomen. En terwijl de RIVM het aangaan van nieuwe contacten ernstig ontraadt, liet Samantha haar volgers ook nog kennismaken met de nieuwe grote liefde in haar leven: een zekere Gerrit. Kort voor het ongeluk van zondagavond plaatste Samantha een zonnige foto met drie vrolijke vriendinnen. ‘Gezelligheid met me poesjes en bienkkies op het kamp', schreef ze erbij.