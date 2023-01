Zoek de verschillen: auto’s duiken op exact dezelfde plek slootje in

De eerste wagen raakte op 4 januari te water. Waarschijnlijk was de eigenaar na het parkeren vergeten de handrem erop te zetten en is de wagen de sloot ingerold. Aan de overkant van de weg is namelijk een parkeerstrook. Niemand raakte gewond.



Het incident is op zichzelf niet opvallend te noemen, maar acht dagen later gebeurde precies hetzelfde met een andere auto. Op donderdagochtend 12 januari rolde een wagen vanaf precies dezelfde parkeerplek de weg over en kwam op dezelfde manier in de sloot terecht.



De wagens zijn zelfs nog over een stoeprandje gereden en kregen vermoedelijk een vaartje doordat de weg iets afloopt richting de sloot.