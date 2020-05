Zoekactie gaat verder, maar kans dat surfer Mathijs (23) gevonden wordt steeds kleiner

Gisteren werd er overdag boven het water gevlogen door twee gemotoriseerde paragliders, die hoopten vanuit de lucht iets te zien. In de avond is er nog met drones en een quad op het strand gezocht, maar tot nu toe nog zonder succes. ,,We willen het nog niet opgeven, al wordt het steeds moeilijker”, liet de woordvoerder van SAR Nederland gisteren weten. ,,Met het verstrijken van de tijd wordt het zoekgebied zo veel groter. We gaan nu eerst evalueren.”

Vandaag hervat het duikteam van PSD Nederland de zoekactie met een sonarboot. ,,Aan één stuk in het gebied waar we vrijdag zochten zijn we toen niet toegekomen”, zegt een woordvoerder. ,,We willen dat echter met zekerheid kunnen uitsluiten.”

Spoor

De paragliders waren afgelopen zondag ook al actief, toen SAR Nederland een grote zoekactie hield. Even was er de hoop dat hij was gevonden, toen een van de speurhonden een spoor had opgevangen bij het Noordelijk Havenhoofd, maar volgens een politiewoordvoerder leverde dit uiteindelijk toch niets op.

Met paarden, honden, quads en zo’n dertig vrijwilligers zocht opsporingsorganisatie SAR Nederland het strand van Scheveningen af. De zoektocht duurde tot in de nacht, toen het eb was.

,,Wij, de kustwacht en de politie hadden goede hoop. Het weer was gunstig, maar het mocht niet zo zijn. Het is voor ons frustrerend, maar voor de familie helemaal. Zij willen Mathijs graag terug. Maar de kans dat hij gevonden wordt, is steeds kleiner.”

Surfdrama

Vijf watersporters kwamen maandagavond 11 mei om het leven toen ze in de problemen kwamen in het water. De 30-jarige Joost en de 38-jarige Sander uit Den Haag bezweken aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van de 24-jarige Hagenaar Pim en de 22-jarige Max uit Delft zijn een dag later geborgen.

De vijfde surfer die bij het surfdrama omkwam, is de 23-jarige Mathijs uit Delft. Zijn lichaam werd dinsdagochtend 12 mei in het water gelokaliseerd, maar dreef af. De afgelopen weken is er met man en macht naar Mathijs gezocht, maar tot nu toe zonder succes.