Zoekactie naar vermiste zwemmer in zee bij Scheveningen

Pop-up galerie aan het Noordeinde: ‘Komen zelfs samenwer­kin­gen uit voort’

In de pop-up-locatie AnnA van AnnA Vastgoed & Cultuur aan het Noordeinde in Den Haag nemen de komende tijd steeds andere creatieve makers elkaars plek in. Tot en met zondag is het de beurt aan Monique Roodenburg, met haar foto-expositie Frozen Theater.