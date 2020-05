Zoekactie tussen havenhoofden bij Scheveningen na surfdrama

Er is vanochtend tussen de havenhoofden bij Scheveningen weer een grote zoekactie gaande. De politie laat weten dat er ‘iets’ is gezien. Volgens calamiteitensite Regio15 zou het gaan om de vermiste surfplank van de omgekomen Mathijs (23) uit Delft, maar dat kan de politie niet bevestigen. ,,Wat er precies gezien is, moeten we nog even afwachten”, zegt een woordvoerster.