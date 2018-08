Zoektocht in Zuiderpark levert tip op in vermissingszaak Nsimire Massembo

Het is het laatste wat de ouders van het meisje vernomen hebben. Als Nsimire om 19.00 uur op de afgesproken tijd niet thuis is belt haar vader met haar vriendin of ze daar soms is. ,,Het is een keer eerder gebeurd dat ze zonder onze toestemming bij een vriendin is blijven slapen'' , verklaart hij. Maar het meisje zegt tegen hem dat Nsimire niet bij haar is. Later zal ze tegenover de politie het tegenovergestelde verklaren.



Maar dat weet vader Baderha niet. Hij doorzoekt het Zuiderpark, waar het meisje regelmatig chillt met vrienden en gaat alle ziekenhuizen af of ze misschien na een ongeluk op een spoedeisende hulp is gebracht. ,,Je weet het gewoon niet. Is ze weggelopen? Heeft ze een ongeluk gehad? Hebben slechte mensen haar te pakken?'' Hij ziet dat de telefoon van het meisje tot zondag actief is geweest. Van de politie hoort hij dat dinsdag nog een keer haar ov-chipkaart is gebruikt. Aan haar bankrekening kunnen ze niets zien. ,,Ze had geen pinpas bij zich. Alleen die twintig euro die ze van haar mama had gekregen.''