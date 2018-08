Zoektocht levert tip op in vermissingszaak Nsimire (14)

De vader van de vermiste Nsimire Massembo is wanhopig. Waar is zijn dochter? In het Zuiderpark zocht gisteren een handjevol mensen. Het leverde een tip op.

Vader Baderha wil er niet aan denken, hij wil het domweg niet in zijn gedachten toelaten. Zo erg hoopt hij dat zijn 14-jarige dochter Nsimire niet hetzelfde is overkomen als zijn andere dochter overkwam, inmiddels een paar jaar terug. Ernstig misbruikt door mannen, nadat dit meisje had gedacht de liefde van haar leven te hebben gevonden. Een date lang mocht ze in de liefde geloven, toen werd ze met drank en drugs bedwelmd en moest ze met de tien jaar oudere Hagenaar naar bed en daarna met vijf vrienden van hem. Weken later weer.

Ze gilde en huilde, maar het hielp niet. Pas vijf maanden later durfde ze het tegen haar moeder te vertellen en samen stapten ze naar de politie. De 'vriend' is inmiddels veroordeeld, de rechtszaak tegen de 'klanten' loopt nog. Het gebeurde in een tijd dat het meisje, maar net iets ouder dan Nsimire nu, niet zo lekker in haar vel zat. ,,Ik weet het echt niet'', zegt Baderha Massembo. ,,Elk kind is anders'', voegt hij er aan toe. Er klinkt hoop uit.

Met Nsimire leek op die vrijdag 27 juli in elk geval niets aan de hand. Het was een normale dag. Geen ruzie, niets. ,,Ze was bij een vriendin. Daar is ze om twee, drie uur weggegaan om voor thuis boodschappen te doen. Om vier uur heeft ze alles thuisgebracht. Ze heeft toen twintig euro van haar moeder gekregen om een nieuwe broek te kopen.''

Het is het laatste wat de ouders van het meisje vernomen hebben. Als Nsimire om 19.00 uur op de afgesproken tijd niet thuis is, belt haar vader met haar vriendin of ze daar soms is. ,,Het is een keer eerder gebeurd dat ze zonder onze toestemming bij een vriendin is blijven slapen'', verklaart hij. Maar het meisje zegt tegen hem dat Nsimire niet bij haar is. Later zal ze tegenover de politie het tegenovergestelde verklaren.



Maar dat weet vader Baderha niet. Hij doorzoekt het Zuiderpark, waar het meisje regelmatig chillt met vrienden en gaat alle ziekenhuizen af of ze misschien na een ongeluk op de spoedeisende hulp is gebracht. ,,Je weet het gewoon niet. Is ze weggelopen? Heeft ze een ongeluk gehad? Hebben slechte mensen haar te pakken?''

Quote Het is een keer eerder gebeurd dat ze zonder onze toestem­ming bij een vriendin is blijven slapen Baderha Massembo, vader Nsimire Hij ziet dat de telefoon van het meisje tot zondag actief is geweest. Van de politie hoort hij dat dinsdag nog een keer haar ov-chipkaart is gebruikt. Aan haar bankrekening kunnen ze niets zien. ,,Ze had geen pinpas bij zich. Alleen die twintig euro die ze van haar mama had gekregen.''

Op Facebook deed hij gisterochtend een emotionele oproep om te helpen bij de zoektocht. In korte tijd werd zijn bericht duizenden keren gedeeld. ,,Misschien verschillen onze achtergronden en misschien delen we niet dezelfde status en hebben we niet het bereik en de middelen die een ander heeft. Desondanks is de liefde en de bezorgdheid om onze dochter niet minder dan bij een ander'', schrijft hij.

Quote Je hoopt haar hier niet te vinden, dat zou het ergste scenario zijn Umit Colgecen, jeugdwerker Zijn oproep leidde ertoe dat gisteren een handjevol mensen opnieuw een zoektocht in het Zuiderpark op touw zette. De foto van Nsimire wordt door de vrijwilligers aan tientallen passanten getoond. Dan herkent een man het meisje op de foto ineens. Hij is een bekende van de familie en vertelt dat ze vorige week dinsdag nog gezien zou zijn bij het Om en Bij in het gezelschap van twee jongens.



Het is een tip waarmee Umit Colgecen, de jeugdwerker die de actie coördineert, ondanks de mogelijke ernst ervan toch blij is. Bij de start van de zoektocht zei hij namelijk nog dat hij liever niet in het Zuiderpark had gestaan. ,,Je hoopt haar hier niet te vinden, dat zou het ergste scenario zijn."

De 21-jarige Dounia el Hakkouni is een van de vrijwilligers. ,,Ik ken Nsimire niet, maar zag het bericht op Facebook en dacht: misschien kan ik helpen." De zoekers hebben het gevoel naar een speld in een hooiberg te speuren.

Wanneer de man Nsimire op de foto herkent en vertelt dat ze vorige week nog is gezien, besluiten de vrijwilligers de zoektocht te staken. ,,Nu krijg ik het idee dat ze misschien in het loverboycircuit zit", zegt Gül Schwartz, die Nsimire via de muziekcursus van haar zoon kent. ,,Het is een lief meisje, ze lachte altijd beleefd als ik haar tegenkwam. Ze is wel ingetogen. Dat soort meisjes kan kwetsbaar zijn."

