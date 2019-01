Zoektocht naar gewonde man na ongeluk op Oosteinde

‘Klanten emotioneel als ze hun kindje aan mij geven’

Ze groeide op in een familie van musici, speelt van jongs af aan cello en is meester in haar vak. Vioolbouwer Katharina Meierott (48) deed ervaring op over de hele wereld, maar koos ervoor om zich te vestigen aan de Laan van Meerdervoort.