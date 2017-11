Zoektocht naar Haagse ‘luchtwachters’

Milieudefensie gaat 'luchtwachters' inschakelen in de hofstad. De luchtkwaliteit in Den Haag is, net als in veel andere grote steden, nog niet volgens de wettelijke norm. Vooral het knelpunt bij de Raamweg zorgt voor veel luchtvervuiling.

In totaal wordt op 95 plekken in Nederland de wettelijke norm overschreden. Milieudefensie wil inwoners van Den Haag gaan inschakelen om de gemeente te controleren op het uitvoeren van de taken betreffende de luchtkwaliteit in Den Haag.

,,De Luchtwachters gaan in grote steden als lokale luizen in de pels aan de slag’’, zegt Anne Knol van milieudefensie over de inwoners die de controlerende taak krijgen toegewezen. ,,Ze controleren niet alleen de maatregelen. Ze voeren ook de druk op bij lokale politici, organiseren acties en maken mensen bewust van de luchtvervuiling in hun stad.’’ De steden die mee doen zijn naast Den Haag: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch en Arnhem.

Bodemprocedure

Milieudefensie staat op 14 november weer bij de rechter. Dan dient de zogenoemde bodemprocedure tegen de Staat voor gezonde lucht. Milieudefensie eist in deze zaak dat de Nederlandse Staat stopt met het schenden van mensenrechten, in het bijzonder het recht op gezondheid. Knol: "Ademhalen is geen keuze, gemiddeld ademen we zo'n 10.000 liter lucht per dag in. Teveel mensen gaan nu dood of worden ernstig ziek door die slechte lucht. Iedereen heeft recht op gezonde lucht."