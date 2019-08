Zoektocht naar klaslokalen na uitslaande brand bij Steenvoordeschool in Rijswijk

Hoe het nu verder moet met de school is nog niet duidelijk. Een aantal klaslokalen is compleet verwoest, maar een deel van de school heeft met name water- en rookschade. William van Treuren, clusterdirecteur van scholenkoepel de Librijn: ,,Helaas hebben we met de Librijn inmiddels ervaring met schoolbranden. Het is in de andere gevallen altijd gelukt om onderdak te vinden. Drie weken is natuurlijk niet niks, maar om huisvesting te vinden voor de bovenbouw is dat een vrij korte periode. Maar ik ben optimistisch, als iedereen meewerkt, moet het lukken.”



Wanneer het getroffen gebouw weer opgeknapt is, durft Van Treuren niet te zeggen. ,,Een jaar is niks. Zeker in deze tijd met aannemers die het drukt hebben."