Zoektocht naar meerderheid blijft moeilijk, ook als De Mos een stap opzij doet

Oprichter van Nederland­se Dans Theater in Den Haag Jaap Flier (88) overleden

Balletdanser en choreograaf Jaap Flier is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden in Bloemendaal, zo heeft zijn familie laten weten. Flier was mede-oprichter van het Nederlands Dans Theater in Den Haag en was een van de beste Nederlandse balletdansers aller tijden.

21 maart