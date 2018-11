Zoektocht naar nieuwe directeur Maris Belgisch Park levert niks op

De vorige locatiedirecteur Alexander Jol werd vlak voor de zomervakantie om onbekende reden weggestuurd. Hij was op dat moment zo'n zes jaar lang hoofd van de havo- en vwo-locatie. De school wilde hem best een leidinggevende functie op een andere locatie aanbieden, maar bij Maris Belgisch Park moest hij vertrekken. Een mediation-traject bleef zonder resultaat. Wel werd bekendgemaakt dat er niets 'onoorbaars' was gebeurd.



De onverwachte actie van de Maris-directie was tegen het zere been van de ouders van de leerlingen. Zij begonnen een petitie om Jol aan te houden, omdat ze vinden dat het succes van de school aan hem te danken is.