Zoektocht naar schrijver brief over daad messteker Malek F.

Het briefje dat het OM in maart ontving was geschreven in gebrekkig Engels. Over de inhoud van het briefje zegt de politie niets.

Daad

Malek F. (32) stak op 5 mei drie mensen neer in de omgeving van de Haagse Hogeschool in Den Haag. De slachtoffers raakten zwaargewond. Er ontstond al snel maatschappelijke onrust over zijn beweegreden, maar volgens zijn advocaat had hij geen terroristisch motief. F. zit nog vast.



F. vluchtte uit Syrië. In een interview met deze krant vertelden zijn twee jongere broers dat Malek een trauma zou hebben opgelopen tijdens hun vlucht uit het land. Hij zou steeds verder weggezakt zijn in paranoïde gedachten en drugsgebruik. De verdachte werd opgenomen in GGZ-instelling Parnassia, maar hij werd volgens de familie veel te vroeg vrijgelaten.



