Zoektocht naar weldoener die babyspulletjes betaalde

Met zijn cadeaubonnen paraat en met babyspulletjes in de hand stond de kersverse vader aan de kassa van babywinkel Prenatal in de woonboulevard. Daar bleek dat de bonnen nét niet genoeg waarde hadden om de spullen die hij wilde meenemen, van te betalen. ,,Ik dacht de prijs gewoon te redden met de cadeaubonnen. Daarom had ik mijn portemonnee in mijn auto laten liggen’’, legt de Hagenaar uit. ,,Ik vroeg nog aan de caissière of ze even wilde wachten zodat ik die kon halen.’’



Maar hij werd onderbroken door een man die achter hem in de rij stond. ,,Hij vroeg me het hoeveelste kind dit voor me was. ‘Mijn eerste’, zei ik over mijn vijf weken oude Joe. Waarop hij meteen zei dat hij het resterende bedrag, zo’n elf euro, wel wilde neerleggen.’’ Hoe Micha het ook wendde of keerde, hij kon de man niet overtuigen níet te betalen. ,,Hij zei de hele tijd dat hij het écht wilde en voor ik het wist, had hij al betaald. Ik stond met een mond vol tanden.’’



Later drong pas tot hem door wat er hem was overkomen. Wát een vriendelijkheid had hij ervaren, maar de weldoener echt bedanken, dat had hij niet gedaan. En dus is hij op zoek naar de man. ,,Ik verhuur springkussens en omdat ik weet dat hij voor zijn derde kind aan het winkelen was, wil ik hem graag voor een dag een springkussen cadeau doen.’’



Heel veel meer dan het feit dat de man drie kinderen heeft, weet Micha niet. ,,De man leek van Surinaamse afkomst. Volgens mij had hij een blanke vrouw. Hij was ongeveer 1.75 meter lang.’’



Wie de onbekende man uit dit verhaal kent, kan zich melden via hc.online@ad.nl. Wij sturen het bericht door naar Micha.



