Juliana Kin­der­zie­ken­huis 'genoodzaakt' om kinderen door te sturen

7:17 Vanwege de griepepidemie is het zo druk in het Juliana Kinderziekenhuis dat er op het moment ‘met enige regelmaat’ kinderen moeten worden doorgestuurd naar andere ziekenhuizen. De ‘druk op de bedden’ is op het moment ‘erg hoog’, laten kinderartsen Madelon Ruige en Marianne Nuijsink weten namens het ziekenhuis.