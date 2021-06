Zoetermeer is dé plek? Eerder de zwákke plek, het voormalige dorp is zo goed als failliet

Column ‘Eindelijk verlost van die stompzinni­ge Oran­je-reclames’

28 juni ‘Hoe stoer zou het zijn als de scheidsrechter nu een regenboogkaart zou trekken’. De wedstrijd Oranje – Tsjechië is net begonnen. De stamgasten zitten op het terras van hun koffiehuis te kijken, via een smart-tv die is aangesloten op de iPad van Samantha.