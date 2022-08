Zoetermeerder (14) aangehouden nadat hij met balletjespistool rondloopt in tram in Voorburg

Meerdere politie-invallen in onderzoek naar drugshan­del

De politie heeft donderdagochtend drie woningen en twee garageboxen in Den Haag en Waddinxveen doorzocht in een onderzoek naar drugshandel. Er werden motoren, auto’s, Rolexhorloges en een groot geld bedrag in beslag genomen. Een 29-jarige man uit Den Haag is aangehouden.

26 augustus